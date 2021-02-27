Иностранные журналисты посетили место строительства аэропорта в Физули

Представители СМИ ознакомились с ходом строительства этой воздушной гавани

Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана посетили сегодня место строительства международного аэропорта в Физули.

Как сообщает Report, они ознакомились с ходом строительства этой воздушной гавани.

На вопросы представителей СМИ ответил директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев.

Ожидается, что далее иностранные журналисты ознакомятся также со строительством "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.