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Иностранные журналисты посетили место строительства аэропорта в Физули

Иностранные журналисты посетили место строительства аэропорта в Физули Представители СМИ ознакомились с ходом строительства этой воздушной гавани
Карабах
27 февраля 2021 г. 13:57
Иностранные журналисты посетили место строительства аэропорта в Физули

Представители ряда зарубежных СМИ в рамках визита в освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана посетили сегодня место строительства международного аэропорта в Физули.

Как сообщает Report, они ознакомились с ходом строительства этой воздушной гавани.

На вопросы представителей СМИ ответил директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) Фархан Гулиев.

Ожидается, что далее иностранные журналисты ознакомятся также со строительством "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.

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Версия на азербайджанском языке Əcnəbi jurnalistlər Füzulidə tikilən hava limanının inşaat sahəsində olublar
Версия на английском языке Foreign journalists visit airport construction site in Azerbaijan’s Fuzuli

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