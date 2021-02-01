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AZAL: На территории аэропорта Физули будет паркинг на 120 автомобилей

AZAL: На территории аэропорта Физули будет паркинг на 120 автомобилей Подъездная дорога к аэропорту составит 5 тыс. квадратных метров. А перед аэровокзалом будет паркинг на 120 автомобилей
Инфраструктура
1 февраля 2021 г. 12:37
AZAL: На территории аэропорта Физули будет паркинг на 120 автомобилей
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Длина взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Физули, строительство которого продолжается, составляет 3 тыс. метров, а ширина - 45 метров.

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Этибар Гусейнов.

Он также отметил, что на территории аэропорта построена автостоянка: "Площадь перрона аэропорта составляет 60 тыс. квадратных метров, там будут стоянки различных типов самолетов. Подъездная дорога к аэропорту составит 5 тыс. квадратных метров. А перед аэровокзалом будет паркинг на 120 автомобилей. На взлетно-посадочной полосе в настоящее время идут работы по разминированию".

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Версия на азербайджанском языке AZAL: Füzuli aeroportunun ərazisində 120 avtomobillik dayanacaq olacaq

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