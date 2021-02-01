AZAL: На территории аэропорта Физули будет паркинг на 120 автомобилей

Подъездная дорога к аэропорту составит 5 тыс. квадратных метров. А перед аэровокзалом будет паркинг на 120 автомобилей

Длина взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Физули, строительство которого продолжается, составляет 3 тыс. метров, а ширина - 45 метров.

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Этибар Гусейнов.

Он также отметил, что на территории аэропорта построена автостоянка: "Площадь перрона аэропорта составляет 60 тыс. квадратных метров, там будут стоянки различных типов самолетов. Подъездная дорога к аэропорту составит 5 тыс. квадратных метров. А перед аэровокзалом будет паркинг на 120 автомобилей. На взлетно-посадочной полосе в настоящее время идут работы по разминированию".