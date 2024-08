Акции трех крупнейших коммерческих банков Японии падают на 13-15%

Акции трех крупнейших коммерческих банков Японии, которые называют "мегабанками", падают на 13-15% в ходе торгов в понедельник на фоне обвала главного индекса Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei более чем на 5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group снижается на 13,91% по состоянию на 10:12 по местному времени (05:12 бакинское время). Торги по акциям этой корпорации являются крупнейшими на всех ТФБ утром в понедельник. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group падают в цене на 15,27%. Они занимают второе место по объему торгов на бирже. Mizuho Financial Group показывает снижение на 13,55%.

Обвал на бирже в Токио местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка.

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство Японии не комментирует обвал котировок на Токийской фондовой бирже, однако внимательно следит за ситуацией.

"Цены на акции определяются рынком в зависимости от различных факторов, таких как экономическая ситуация и деятельность компаний. Я бы воздержался от комментариев относительно ежедневных тенденций", - сказал он.