SOCAR выплатила в госбюджет 1,8 млрд. долларов

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября 2014 года отчисления Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в госбюджет страны составили 1,413 млрд. манатов (1,8 млрд. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отчисления в госбюджет увеличились на 19,2% или 227,765 млн. манатов. В сентябре отчисления были в размере 146,116 млн. манатов, что также больше сентября 2013 года на 8,1% или 10,938 млн. манатов.

Кроме того, в течение 9 месяцев 2014 года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 107,547 млн. манатов. Отметим, что по итогам 2013 года отчисления компании в госбюджет составили 1,574 млрд манатов (2,007 млрд. долларов).