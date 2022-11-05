О нас

Исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с платформы "Чыраг"

Исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с платформы "Чыраг" Сегодня исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с первой платформы – “Чыраг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).
Энергетика
5 ноября 2022 г. 14:00
Исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с платформы Чыраг

7 ноября исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с первой платформы “Чыраг" на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report со ссылкой на оператора АЧГ - компанию BP-Azerbaijan, официальное празднование этого важного события состоялось 12 ноября 1997 года в соответствии с указом, подписанным 27 октября 1997 года тогдашним президентом Азербайджана, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Начало добычи в рамках соглашения о разделе доли добычи (PSA), заключенного впервые в истории страны для совместной разработки месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря, стало историческим событием, ознаменовавшим начало реализации новой независимой нефтяной стратегии Азербайджана. Получение первой нефти по АЧГ с платформы “Чыраг”, построенной SOCAR еще до заключения контракта, также имело символическое значение. Это также означало, что за успехом проекта АЧГ стоят два основных фактора - надежное партнерство и выгодное сотрудничество.

С тех пор на платформе ”Чыраг" добыто в общей сложности около 766 млн баррелей (103 млн тонн) нефти, что составляет примерно пятую часть от общей добычи АЧГ. Изначально ”Чыраг" была рассчитана на 7 лет эксплуатации, но благодаря отличному выполнению работ профессиональным персоналом, высоким квалификационным знаниям, технологическим навыкам эта платформа все еще находится в эксплуатации наряду с новыми платформами проекта АЧГ.

Компания BP, оператор АЧГ, с тех пор построила 5 нефтедобывающих платформ на этих месторождениях и эксплуатирует их в безопасном режиме. С этих платформ до сих пор добыто в общей сложности более 3,4 млрд баррелей нефти (около 460 млн тонн), а вместе с “Чыраг” - 4,2 млрд баррелей (562 млн тонн), что в первую очередь служит интересам азербайджанского народа и партнеров АЧГ, а также региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan to mark 25th anniversary of First Oil production from Chirag platform 
Версия на азербайджанском языке “Çıraq” platformasından ilk neftin əldə olunmasının 25 ili tamam olur

Самое важное

Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi