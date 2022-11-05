Исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с платформы "Чыраг"

Сегодня исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с первой платформы – “Чыраг" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

7 ноября исполняется 25 лет со дня получения первой нефти с первой платформы “Чыраг" на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report со ссылкой на оператора АЧГ - компанию BP-Azerbaijan, официальное празднование этого важного события состоялось 12 ноября 1997 года в соответствии с указом, подписанным 27 октября 1997 года тогдашним президентом Азербайджана, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Начало добычи в рамках соглашения о разделе доли добычи (PSA), заключенного впервые в истории страны для совместной разработки месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря, стало историческим событием, ознаменовавшим начало реализации новой независимой нефтяной стратегии Азербайджана. Получение первой нефти по АЧГ с платформы “Чыраг”, построенной SOCAR еще до заключения контракта, также имело символическое значение. Это также означало, что за успехом проекта АЧГ стоят два основных фактора - надежное партнерство и выгодное сотрудничество.

С тех пор на платформе ”Чыраг" добыто в общей сложности около 766 млн баррелей (103 млн тонн) нефти, что составляет примерно пятую часть от общей добычи АЧГ. Изначально ”Чыраг" была рассчитана на 7 лет эксплуатации, но благодаря отличному выполнению работ профессиональным персоналом, высоким квалификационным знаниям, технологическим навыкам эта платформа все еще находится в эксплуатации наряду с новыми платформами проекта АЧГ.

Компания BP, оператор АЧГ, с тех пор построила 5 нефтедобывающих платформ на этих месторождениях и эксплуатирует их в безопасном режиме. С этих платформ до сих пор добыто в общей сложности более 3,4 млрд баррелей нефти (около 460 млн тонн), а вместе с “Чыраг” - 4,2 млрд баррелей (562 млн тонн), что в первую очередь служит интересам азербайджанского народа и партнеров АЧГ, а также региона.