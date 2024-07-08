О нас

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность в рамках текущих проектов и потенциальных шагов в области перехода на зеленую энергию.
Энергетика
8 июля 2024 г. 17:11
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность в рамках текущих проектов и потенциальных шагов в области перехода на зеленую энергию.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на совместной с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым встрече в формате видеоконференции с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам активного сотрудничества в области энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı "yaşıl enerji" əməkdaşlığını müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi