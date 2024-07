Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность в рамках текущих проектов и потенциальных шагов в области перехода на зеленую энергию.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на совместной с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым встрече в формате видеоконференции с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам активного сотрудничества в области энергетики.