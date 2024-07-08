Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетикиАзербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность в рамках текущих проектов и потенциальных шагов в области перехода на зеленую энергию.
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили совместную деятельность в рамках текущих проектов и потенциальных шагов в области перехода на зеленую энергию.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
По его словам, обсуждения состоялись на совместной с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым встрече в формате видеоконференции с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам активного сотрудничества в области энергетики.
Together with my colleague, the Minister of Energy of Azerbaijan Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov), we held a videoconference with HRH Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud, the Minister of Energy of the Kingdom of Saudi Arabia. During our discussion, we reviewed ongoing #energy… pic.twitter.com/yXJoA6Fcku