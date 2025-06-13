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Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы
Энергетика
13 июня 2025 г. 16:59
Еврокомиссар: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Азербайджан является надежным партнером, который вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Еврокомиссию, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен на третьем заседании энергетического диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейским союзом, прошедшем в Брюсселе.

Йоргенсен отметил, что, помимо стабильных поставок природного газа, Азербайджан и ЕС будут продолжать сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, развития энергетической инфраструктуры и сокращения выбросов метана.

"Сегодняшний диалог - еще один шаг на пути к созданию ориентированного на будущее, взаимовыгодного энергетического партнерства", - добавил он.

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Версия на английском языке EU Commissioner: Azerbaijan plays key role in ensuring Europe's energy security

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