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Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Путиным и Стармером

Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Путиным и Стармером Нетаньяху рассчитывает обсудить израильские удары по Ирану с Путиным.
Другие страны
13 июня 2025 г. 17:02
Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Путиным и Стармером

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает обсудить израильские удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии премьера.

"Премьер-министр Израиля планирует в ближайшее время провести разговор с российским лидером", - сообщили в канцелярии.

Times of Israel сообщает о том, что израильский премьер проведет переговоры и британским коллегой Киром Стармером.

Ранее сегодня Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает канцелярия премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Putin və Starmerlə İranın hücumlarını müzakirə etməyi planlaşdırır

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