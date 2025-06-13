Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Путиным и Стармером

Нетаньяху рассчитывает обсудить израильские удары по Ирану с Путиным.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает обсудить израильские удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии премьера.

"Премьер-министр Израиля планирует в ближайшее время провести разговор с российским лидером", - сообщили в канцелярии.

Times of Israel сообщает о том, что израильский премьер проведет переговоры и британским коллегой Киром Стармером.

Ранее сегодня Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает канцелярия премьер-министра.