Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Путиным и Стармером

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает обсудить израильские удары по Ирану с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии премьера.
"Премьер-министр Израиля планирует в ближайшее время провести разговор с российским лидером", - сообщили в канцелярии.
Times of Israel сообщает о том, что израильский премьер проведет переговоры и британским коллегой Киром Стармером.
Ранее сегодня Нетаньяху провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает канцелярия премьер-министра.