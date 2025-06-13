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Премьер: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Премьер: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор.
В регионе
13 июня 2025 г. 16:43
Премьер: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на форуме GLOBSEC 2025 в Праге.

"Конечно, мы понимаем, что не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение", - заявил Пашинян.

Он добавил, что, когда наступит момент принятия решения, то власти внесут вопрос в политическую повестку Армении: "И вместе с нашими гражданами мы примем решение".

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Версия на английском языке PM: Armenia cannot be member of EAEU and EU simultaneously
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan eyni vaxtda Aİİ və Aİ üzvü ola bilməz

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