Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника генштаба ВС Ирана

16:55 Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Весть о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери глубоко опечалила меня. Багери всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, он останется в моей памяти с самыми добрыми воспоминаниями. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении.