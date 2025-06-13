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Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника генштаба ВС Ирана

Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника генштаба ВС Ирана 16:55 Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.
Армия
13 июня 2025 г. 17:09
Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника генштаба ВС Ирана

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Весть о гибели начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери глубоко опечалила меня. Багери всегда отличался профессионализмом и доброжелательным отношением, он останется в моей памяти с самыми добрыми воспоминаниями. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Defense extends condolences over death of Iranian Chief of General Staff
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov İrana başsağlığı verib

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