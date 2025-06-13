ЦБА оштрафовал Бакинскую фондовую биржу и ее должностных лиц

ЦБА оштрафовал Бакинскую фондовую биржу и ее должностных лиц

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал Бакинскую фондовую биржу и ее должностных лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках комплексной проверки, проведенной регулятором на БФБ, были выявлены нарушения, а меры по их устранению не были своевременно реализованы. В результате, на основании статьи 548.1 Кодекса об административных правонарушениях, решением Ясамальского районного суда города Баку на Биржу наложен штраф в размере 6 000 манатов, а на ее должностное лицо – 1 500 манатов.

Кроме того, председатель листингового комитета БФБ был оштрафован на 700 манатов на основании статьи 416.0.7 Кодекса об административных проступков за нарушение Правил допуска ценных бумаг к торгам, включения в листинг, поддержания в листинге и делистинга на БФБ.