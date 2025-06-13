Госагентство обратилось к родителям и учителям в преддверии "Последнего звонка"

Госгаентство обратилось к родителям и учителям в преддверии "Последнего звонка"

Госагентство по дошкольному и общему образованию Азербайджана выступило с обращением в связи с предстоящими мероприятиями "Последний звонок".

Как передает Report, в обращении говорится: "14 июня во всех общеобразовательных учреждениях страны традиционно прозвенит "Последний звонок". По этому случаю поздравляем всех наших выпускников, их близких и учителей!

В Госагентстве напомнили, что инструкции, регулирующие порядок проведения мероприятия "Последний звонок", были направлены в школы еще в апреле, а с учениками, учителями и родителями были проведены соответствующие беседы по вопросам, вытекающим из этих инструкций.

"Еще раз напоминаем руководителям школ о важности организации мероприятия в соответствии с его сущностью и требованиями инструкции. Просим родителей в этот знаменательный день уделить особое внимание безопасности и здоровью своих детей. Завершить этот день в хорошем настроении, запоминающимся и безопасным образом — важный момент для всех участвующих сторон", - добавили в Госагентстве.