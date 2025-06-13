В Карабахе формируются новые турпродукты с кластерным подходом

16^39 В Карабахском регионе формируются новые туристические продукты на основе как тематического, так и регионального (кластерного) подхода.

В Карабахском регионе формируются новые туристические продукты на основе как тематического, так и регионального (кластерного) подхода.

Как сообщает корреспондент Report из туристического центра "Шахдаг", об этом сказал временно исполняющий обязанности руководителя аппарата государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе медиатура, посвященного открытию летнего сезона.

По его словам, используя тематический подход к региону, можно создать туристические маршруты и продукты по темам культуры, карабахских ковров, мугама, истории, кулинарии и др: "В то же время должен применяться и региональный (кластерный) подход. Для каждого региона должны быть подготовлены различные продукты с учетом его природы и ресурсов. Наибольший потенциал наблюдается в Кяльбаджарском и Шушинском регионах.

Гулузаде добавил, что миллионы азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также иностранные туристы хотят увидеть Карабах, и интерес на это направление постоянно растет.