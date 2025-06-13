О нас

Глава Госкомитета по делам беженцев встретился с аккредитованными при ООН журналистами

Глава Госкомитета по делам беженцев встретился с аккредитованными при ООН журналистами Глава Госкомитета встретился с аккредитованными при ООН журналистами
Внутренняя политика
13 июня 2025 г. 17:03
Глава Госкомитета по делам беженцев встретился с аккредитованными при ООН журналистами

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев провел встречу с аккредитованными при штаб-квартире ООН журналистами — членами Ассоциации корреспондентов ООН.

Как сообщили Report в Комитете, в беседе с Вусалой Аббасовой, Стефано Ваккара и Джорданом Дакемсе он рассказал о государственной политике в отношении вынужденных переселенцев и действиях, предпринятых для улучшения их условий жизни.

Особое внимание было уделено историческим причинам проблемы, вызванной оккупацией со стороны Армении, и процессу возвращения бывших переселенцев на освобожденные территории.

Журналисты отметили, что Азербайджан создал реальные условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQaçqınkom sədri BMT ilə işləyən jurnalistlərlə görüşüb

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi