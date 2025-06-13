Глава Госкомитета по делам беженцев встретился с аккредитованными при ООН журналистами

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев провел встречу с аккредитованными при штаб-квартире ООН журналистами — членами Ассоциации корреспондентов ООН.
Как сообщили Report в Комитете, в беседе с Вусалой Аббасовой, Стефано Ваккара и Джорданом Дакемсе он рассказал о государственной политике в отношении вынужденных переселенцев и действиях, предпринятых для улучшения их условий жизни.
Особое внимание было уделено историческим причинам проблемы, вызванной оккупацией со стороны Армении, и процессу возвращения бывших переселенцев на освобожденные территории.
Журналисты отметили, что Азербайджан создал реальные условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев.