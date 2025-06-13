В некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

В связи с ожидаемой 14 июня ветреной погодой в некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

В связи с ожидаемой 14 июня ветреной погодой в некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Джебраиле, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Гяндже, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Ширване, Гаджигабуле, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Лерике и Ярдымлы скорость восточного ветра будет достигать 13,9-20,7 м/с в соответствии с желтым уровнем погодной опасности.