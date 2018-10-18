Washington Post опубликовала последнюю статью Кашикчи

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Газета The Washington Post опубликовала статью журналиста Джамаля Кашикчи, работу над которой он завершил незадолго до своего исчезновения в Стамбуле.

В статье журналист говорит о низком уровне свободы СМИ в арабском мире и об ужесточении государственного влияния на освещение новостей. Кашикчи также отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах своих коллег, передает Report.

«Захват египетским правительством всего тиража газеты al-Masry al Youm не вызвал ни возмущения, ни реакции со стороны коллег», — подчеркнул Кашикчи.

Ранее СМИ передавали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Кашикчи. Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Кашикчи пропал в Турции 2 октября.