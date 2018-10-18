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    Washington Post опубликовала последнюю статью Кашикчи

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/  Газета The Washington Post опубликовала статью журналиста Джамаля Кашикчи, работу над которой он завершил незадолго до своего исчезновения в Стамбуле. 

    В статье журналист говорит о низком уровне свободы СМИ в арабском мире и об ужесточении государственного влияния на освещение новостей. Кашикчи также отмечает, что многие арабские журналисты предпочитают молчать о многочисленных арестах своих коллег, передает Report. 

    «Захват египетским правительством всего тиража газеты al-Masry al Youm не вызвал ни возмущения, ни реакции со стороны коллег», — подчеркнул Кашикчи. 

    Ранее СМИ передавали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Кашикчи. Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Кашикчи пропал в Турции 2 октября.

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