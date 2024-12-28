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ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений

ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений Больница "Камаль Адван" на севере сектора Газа перестала функционировать после израильского авиаудара ночью 27 декабря.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 04:49
ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений

Больница "Камаль Адван" на севере сектора Газа перестала функционировать после израильского авиаудара ночью 27 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в "Х".

"Утренний рейд на больницу "Камаль Адван" вывел из строя последнее крупное медицинское учреждение на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице остаются "60 медработников и 25 пациентов в критическом состоянии, включая тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких".

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале позже отметила, что "больница служит террористическим центром ХАМАС на севере сектора Газа, который боевики использовали на протяжении всей войны".

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