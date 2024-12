ВОЗ: На севере сектора Газа не осталось крупных действующих медучреждений

Больница "Камаль Адван" на севере сектора Газа перестала функционировать после израильского авиаудара ночью 27 декабря.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в "Х".

"Утренний рейд на больницу "Камаль Адван" вывел из строя последнее крупное медицинское учреждение на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице остаются "60 медработников и 25 пациентов в критическом состоянии, включая тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких".

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале позже отметила, что "больница служит террористическим центром ХАМАС на севере сектора Газа, который боевики использовали на протяжении всей войны".