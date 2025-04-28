Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой

В шестой день II Международного оперного

В шестой день II Международного оперного фестиваля состоялся сольный концерт "Желание" народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. Оперная певица исполнила произведения на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и музыку композитора Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report , мероприятие прошло в детском музыкально-художественном центре Sənət. На концерте присутствовала автор стихотворений Лейла Алиева.

Вокальные произведения сопровождались хореографическими номерами с участием артистов балета. Во время концерта были исполнены романсы на стихотворения: "Почему я так тебя люблю", "Скажи мне слово", "Осень", "В летнюю ночь", "Желание", "Волшебный замок" и на другие произведения автора.

II Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы организованы концерты с участием как именитых зарубежных и азербайджанских исполнителей, так и начинающих молодых оперных певцов, а также юных талантов в возрасте от 6 до 16 лет.