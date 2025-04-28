В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 32-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 32-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 32-го тура.

Как сообщает Report , в последнем матче тура "Нефтчи" на выезде сыграл с "Сумгайытом". Встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась вничью - 2:2.

В составе хозяев отличились Бобир Абдихоликов (21) и Рональдо Васкез (52), за столичную команду забивали Бассала Самбу (60) и Андрей Штогрин (87).

После этого результата "Сумгайыт" с 30 очками занимает 8-е место, у "Нефтчи" 36 баллов и 6-я строчка в турнирной таблице.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Зиря" на выезде минимально обыграла "Кяпаз", матчи "Туран Товуз" - "Шамахы", "Сабаил" - "Араз-Нахчыван" и "Сабах" - "Карабах" завершились со счетом 1:1.