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Эрдоган о землетрясениях: Стамбул не может терпеть халатность и безразличие

Эрдоган о землетрясениях: Стамбул не может терпеть халатность и безразличие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего проведения работ по укреплению сейсмостойкости зданий в Стамбуле и реализации проекта реновации в рамках подготовки города к возможным сильным землетрясениям.
В регионе
28 апреля 2025 г. 23:29
Эрдоган о землетрясениях: Стамбул не может терпеть халатность и безразличие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего проведения работ по укреплению сейсмостойкости зданий в Стамбуле и реализации проекта реновации в рамках подготовки города к возможным сильным землетрясениям.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он сказал в Анкаре по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

По его словам, землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее 23 апреля в Стамбуле, обошлось без жертв, но вызвало серьезную обеспокоенность у властей на предмет подготовки к новым землетрясениям города, в котором проживают 16 млн человек.

"Наш долг - как можно скорее подготовить город к землетрясению, пока стихия не постучалась в наши двери. Для этого мы должны объединить усилия и действовать сообща", - сказал Эрдоган.

В результате землетрясения, продолжавшегося 13 секунд, легкие травмы получили 236 наших граждан, в том числе 173 в Стамбуле. Незначительные повреждения получили 1 903 здания.

"Стамбул не может позволить себе терпеть халатность и безразличие, особенно в вопросе реновации", - отметил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. При этом 600 тыс. сейсмостойких домов должны быть возведены в первоочередном порядке. Всего в Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн домов, в том числе 6 млн жилых.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan zəlzələdən danışıb: İstanbul səhlənkarlığa və laqeydliyə dözə bilməz

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