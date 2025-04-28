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В Пакистане заявили об опасности начала войны с Индией в течение 2-4 дней

В Пакистане заявили об опасности начала войны с Индией в течение 2-4 дней Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает, что существует опасность начала войны с Индией в течение 2-4 дней.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 23:19
В Пакистане заявили об опасности начала войны с Индией в течение 2-4 дней

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает, что существует опасность начала войны с Индией в течение 2-4 дней.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что на горизонте маячит война. Существует очень реальная вероятность того, что война может начаться в ближайшие день-два, три или четыре", - предположил Х.Асиф.

Министр уточнил, что его заявление не следует воспринимать как уверенный прогноз, однако отметил, что "предстоящие дни будут решающими".

"Пакистан на 100% готов к любым боевым действиям, если суверенитету страны будет угрожать опасность или на нее будет наложено военное эмбарго", - сказал он.

Хаваджа Асиф также подчеркнул, что другие страны региона работают над предотвращением любых спорных ситуаций и деэскалацией конфликта.

Отметим, что 22 апреля в Джамму и Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов и около двадцати получили ранения. Индия расценила данный инцидент как теракт и возложила за него ответственность на Пакистан.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın müdafiə naziri: Hindistanla müharibə yaxın iki və ya üç günə başlaya bilər

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