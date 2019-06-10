В соборе Парижской Богоматери пройдет первая после пожара месса

Первая месса после пожара в соборе Парижской Богоматери пройдет 15-16 июня.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne.

"Дата, которая была выбрана - символическая. Это будет праздник освящения собора, это значит, освящения алтаря. Это очень важно суметь хорошо дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога. Отпраздновать причастие в этот день, даже совсем маленькой группой, это будет знаком этой славы и этой милости", - заявил Шове.

Отметим, что крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.