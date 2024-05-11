При Байдене объем помощи США Украине достиг $51,3 млрд

Суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд.

Суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд.

Как передает Report , такие цифры фигурируют в отчете министерства обороны Соединенных Штатов.

Согласно данным Пентагона, $50,6 млрд из означенной суммы руководство республики получило после начала войны в Украине.

По информации ведомства, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет "Стингер", беспилотные летательные аппараты "Вампир", системы ПВО Avenger и др.