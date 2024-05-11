Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции.

Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Arab News.

Ближневосточные СМИ в свою очередь пишут, что решение о роспуске парламента принято в связи с политической напряженностью в стране.

"В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и защите ее высших интересов", - приводят западные СМИ слова эмира.

Полномочия Национального собрания временно возьмут на себя сам эмир и кабинет министров.