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Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта распустил парламент Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции.
Другие страны
11 мая 2024 г. 00:44
Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Arab News.

Ближневосточные СМИ в свою очередь пишут, что решение о роспуске парламента принято в связи с политической напряженностью в стране.

"В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и защите ее высших интересов", - приводят западные СМИ слова эмира.

Полномочия Национального собрания временно возьмут на себя сам эмир и кабинет министров.

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