В ФРГ арестовали 18-летнего мужчину по подозрению в подготовке атаки на синагогу

Молодой человек арестован на юго-западе Германии по подозрению в подготовке атаки на синагогу.

Молодой человек арестован на юго-западе Германии по подозрению в подготовке атаки на синагогу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в совместном заявлении прокуратур Штутгарта и Карлсруэ и земельного ведомства по уголовным делам земли Баден-Вюртемберг.

По данным следствия, 18-летний гражданин Германии турецкого происхождения из города Вайнхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) обсуждал со знакомым планы нападения с ножом на посетителей синагоги в Гейдельберге.

Ордер на арест подозреваемого был выдан еще 18 мая. В его квартире прошли обыски. 24-летний мужчина, с который он обсуждал планы, также был ранее арестован.