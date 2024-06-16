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Германия намерена вернуть на родину афганских беженцев через Узбекистан

Германия намерена вернуть на родину афганских беженцев через Узбекистан Германия обсуждает с Ташкентом возможность вывоза на родину афганских беженцев через Узбекистан.
Другие страны
16 июня 2024 г. 19:06
Германия намерена вернуть на родину афганских беженцев через Узбекистан

Германия обсуждает с Ташкентом возможность вывоза на родину афганских беженцев через Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, делегация чиновников ФРГ ездила в конце мая в Ташкент, чтобы по поручению министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер обсудить "миграционный и депортационный пакт".

Планируется, что в Узбекистан частными авиалиниями направят "ограниченное число" афганцев, которым отказали в убежище и депортировали из Германии, а Ташкент будет направлять их в соседний Афганистан.

Это позволит Германии избежать переговоров с радикальным движением "Талибан", утверждает издание.

Власти Узбекистана, по сведению Bloomberg, изучают предложение и хотят, чтобы договоренность включала "двусторонние положения", позволяющие легальную миграцию "квалифицированных работников" из республики в Германию.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Томас Хальденванг сообщил о значительном росте угрозы терактов в стране, одной из причин которого назвал активность "Талибана", а также организации "Вилаят Хорасан" в Пакистане.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya əfqan qaçqınlarını Özbəkistan vasitəsilə öz vətənlərinə qaytarmağı planlaşdırır

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