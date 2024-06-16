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Минздрав: Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 37,3 тыс.

Минздрав: Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 37,3 тыс. Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, превысило отметку в 37,3 тыс., еще около 85,3 тыс. пострадали.
Другие страны
16 июня 2024 г. 20:49
Минздрав: Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 37,3 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, превысило отметку в 37,3 тыс., еще около 85,3 тыс. пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших в Газе с октября прошлого года увеличилось до 37 337, еще 85 299 человек ранены. За прошедшие сутки в результате действий израильских военных 41 палестинец погиб, еще 102 получили ранения", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən fələstinlilərin sayı 37,3 min nəfəri keçib

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