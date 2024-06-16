БАПОР: В срочной помощи из-за голода в Газе нуждаются 50 тыс. детей

В секторе Газа 50 тысячах детей нуждаются в срочной медицинской помощи из-за острого недоедания.

В секторе Газа 50 тысяч детей нуждаются в срочной медицинской помощи из-за острого недоедания.

Как передает Report, об этом заявили в агентстве ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

В организации ситуацию в Газе назвали катастрофической. Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау ранее заявил, что проблемы "не похожи ни на что, с чем я когда-либо сталкивался".

"Ситуация на юге Газы быстро ухудшается, - подчеркнул Скау. - Миллион человек на юге Газы оказались в ловушке без чистой воды и санитарии в сильно перенаселенном районе вдоль пляжа в палящую летнюю жару".

Представитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ Джеймс Элдер также указал на сложности, связанные не только с доставкой провизии и медикаментов в Газу, но и распределением гуманитарной помощи по пострадавшей от военного конфликта территории.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (с 09:00 до 20:00 по бакинскому времени) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях.