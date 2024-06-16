Шесть паломников умерли от теплового удара во время хаджа в Мекке

Шесть человек скончались во время хаджа в Мекку на фоне предупреждений саудовских чиновников о том, что температура во время ежегодного собрания в этом году может достичь 48° тепла.

Шесть человек скончались от теплового удара во время хаджа в Мекке.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство иностранных дел Иордании.

По данным ведомства, все шестеро погибших являются иорданскими гражданами, на данный момент МИД страны координирует с властями Саудовской Аравии в Джидде процедуры захоронения и возможную передачу их тел обратно на родину.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, в этом году в хадже примут участие более 1,8 миллиона человек.

Ранее саудовские власти предупреждали, что температура во время обрядов в этом году может достичь 48° тепла.