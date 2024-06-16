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Шесть паломников умерли от теплового удара во время хаджа в Мекке

Шесть паломников умерли от теплового удара во время хаджа в Мекке Шесть человек скончались во время хаджа в Мекку на фоне предупреждений саудовских чиновников о том, что температура во время ежегодного собрания в этом году может достичь 48° тепла.
Другие страны
16 июня 2024 г. 17:08
Шесть паломников умерли от теплового удара во время хаджа в Мекке

Шесть человек скончались от теплового удара во время хаджа в Мекке.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Иордании.

По данным ведомства, все шестеро погибших являются иорданскими гражданами, на данный момент МИД страны координирует с властями Саудовской Аравии в Джидде процедуры захоронения и возможную передачу их тел обратно на родину.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, в этом году в хадже примут участие более 1,8 миллиона человек.

Ранее саудовские власти предупреждали, что температура во время обрядов в этом году может достичь 48° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Məkkədə Həcc ziyarəti zamanı 6 zəvvar istidən ölüb
Версия на английском языке Six Hajj pilgrims die from heatstroke in Mecca

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