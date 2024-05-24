О нас

ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах Евросоюз не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, но пытается донести до Тбилиси, что он противоречит членству страны в ЕС.
Другие страны
24 мая 2024 г. 18:06
ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Евросоюз не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, но пытается донести до Тбилиси, что он противоречит членству страны в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы не говорим о наказательных мерах. Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция. Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон. Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это [принимают закон об иноагентах]. Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ xarici agentlər haqqında qanuna görə Gürcüstana sanksiyalar tətbiq etmək niyyətində deyil

Другие новости из категории

Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР
24 мая 2024 г. 18:33
Международный суд ООН: Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Международный суд ООН: Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
24 мая 2024 г. 17:47
Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая предоставление военной помощи Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая предоставление военной помощи Украине
24 мая 2024 г. 17:10
Главы МИД стран ЕС утвердят новый санкционный режим против РФ имени Навального
Главы МИД стран ЕС утвердят новый санкционный режим против РФ "имени Навального"
24 мая 2024 г. 16:48
В пригороде Парижа при взрыве гранаты ранены двое прохожих
В пригороде Парижа при взрыве гранаты ранены двое прохожих
24 мая 2024 г. 16:33
В ФРГ арестовали 18-летнего мужчину по подозрению в подготовке атаки на синагогу
В ФРГ арестовали 18-летнего мужчину по подозрению в подготовке атаки на синагогу
24 мая 2024 г. 16:00
В Новой Каледонии полицейский застрелил одного из участников протеста
В Новой Каледонии полицейский застрелил одного из участников протеста
24 мая 2024 г. 15:44
Полиция Словакии расследует более 150 случаев угроз политикам в интернете
Полиция Словакии расследует более 150 случаев угроз политикам в интернете
24 мая 2024 г. 15:25
Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
24 мая 2024 г. 14:48
Германия совместно с Данией поставили Украине еще 10 танков Leopard
Германия совместно с Данией поставили Украине еще 10 танков Leopard
24 мая 2024 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi