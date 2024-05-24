ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Евросоюз не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, но пытается донести до Тбилиси, что он противоречит членству страны в ЕС.

Евросоюз не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, но пытается донести до Тбилиси, что он противоречит членству страны в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы не говорим о наказательных мерах. Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция. Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон. Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это [принимают закон об иноагентах]. Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет", - сказал он.