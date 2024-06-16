О нас

Норвегия выделит $100 млн на поддержку энергосектора Украины

Норвегия выделит $100 млн на поддержку энергосектора Украины Правительство Норвегии объявило о выделении дополнительно 100 млн долларов Украине на поддержку энергетического сектора.
Другие страны
16 июня 2024 г. 18:09
Норвегия выделит $100 млн на поддержку энергосектора Украины

Правительство Норвегии объявило о выделении дополнительно 100 млн долларов Украине на поддержку энергетического сектора.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства королевства.

"Норвегия выделит 1,1 млрд норвежских крон [$100 млн] Украине для обеспечения ее потребностей в электричестве", - отмечается в заявлении.

В сообщении также указывается, что в Украине уничтожено более 50% мощностей энергетической инфраструктуры.

Примерно десятая часть помощи, предоставляемой Норвегией, будет выделена по линии Фонда развития ООН. В частности, они будут использованы для организации энергоснабжения объектов здравоохранения Харьковской области Украины.

"Мы находимся в тесном диалоге с Украиной по вопросу, как они могут наиболее эффективно использовать эти фонды. У самих украинцев больше понимания, что им необходимо. Но важно начать восстановление инфраструктуры как можно скорее, потому что приближается зима. Норвегия надеется, что новое финансирование сделает возможным восстановление некоторых разрушений и обеспечит энергетическую безопасность на Украине", - заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi