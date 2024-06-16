Норвегия выделит $100 млн на поддержку энергосектора Украины

Правительство Норвегии объявило о выделении дополнительно 100 млн долларов Украине на поддержку энергетического сектора.

Правительство Норвегии объявило о выделении дополнительно 100 млн долларов Украине на поддержку энергетического сектора.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства королевства.

"Норвегия выделит 1,1 млрд норвежских крон [$100 млн] Украине для обеспечения ее потребностей в электричестве", - отмечается в заявлении.

В сообщении также указывается, что в Украине уничтожено более 50% мощностей энергетической инфраструктуры.

Примерно десятая часть помощи, предоставляемой Норвегией, будет выделена по линии Фонда развития ООН. В частности, они будут использованы для организации энергоснабжения объектов здравоохранения Харьковской области Украины.

"Мы находимся в тесном диалоге с Украиной по вопросу, как они могут наиболее эффективно использовать эти фонды. У самих украинцев больше понимания, что им необходимо. Но важно начать восстановление инфраструктуры как можно скорее, потому что приближается зима. Норвегия надеется, что новое финансирование сделает возможным восстановление некоторых разрушений и обеспечит энергетическую безопасность на Украине", - заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.