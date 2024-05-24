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В Новой Каледонии полицейский застрелил одного из участников протеста

В Новой Каледонии полицейский застрелил одного из участников протеста Число погибших в Новой Каледонии, где уже 13 дней продолжаются протесты, достигло семи человек.
Другие страны
24 мая 2024 г. 15:44
В Новой Каледонии полицейский застрелил одного из участников протеста

Число погибших в Новой Каледонии, где уже 13 дней продолжаются протесты, достигло семи человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Мужчина 48 лет был застрелен полицией", - сообщил телеканал со ссылкой на прокуратуру столицы острова Нумеа.

Прокуратура начала расследование "намеренного убийства лицом, наделенным общественной властью". Стрелявшего полицейского взяли под стражу.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший остров, сообщил, что 3 тыс. полицейских, 130 человек из спецотряда жандармерии, бронемашины и вертолеты останутся на острове для обеспечения порядка. Международный аэропорт в Нумеа останется закрытым до вторника, 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Kaledoniyada polis etirazçılardan birini güllələyib
Версия на английском языке Policeman shoots one person dead in New Caledonia

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