Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

Румынские власти объявили нежелательным лицом на территории страны дипломата посольства РФ.

Румынские власти объявили нежелательным лицом на территории страны дипломата посольства РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Румынии.

"Румынские власти приняли решение объявить персона нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях", - указывается в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о предварительном задержании в стране румынского гражданина по обвинению в государственной измене. Как утверждается в сообщении, он отправил в посольство РФ в Бухаресте фотографии с румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами.