Полиция Словакии расследует более 150 случаев угроз политикам в интернете

Антитеррористический центр - структурное подразделение словацкой полиции - расследует 153 случая одобрения в интернете покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также угрозы в адрес политиков.

Антитеррористический центр - структурное подразделение словацкой полиции - расследует 153 случая одобрения в интернете покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также угрозы в адрес политиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

"Антитеррористический центр после покушения [на Фицо] до сих пор занимается [расследованием] 153 случаев, связанных с одобрением попытки убийства премьера, а также с ненавистническими заявлениями и угрозами в виртуальном пространстве. Расследование завершено по 55 случаям, ими (авторами сообщений) уже занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью", - сказал министр.

Представители властей периодически информируют СМИ о ситуации в сфере безопасности в республике после покушения на Фицо. В Словакии усилена охрана политиков, государственных учреждений, важнейших коммерческих организаций и редакций СМИ.