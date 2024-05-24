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Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова 62 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 27 кораблей ВМС и морской полиции КНР.
Другие страны
24 мая 2024 г. 18:33
Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова 62 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 27 кораблей ВМС и морской полиции КНР.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на заявление оборонного ведомства острова.

Полеты были зафиксированы утром в пятницу. В них принимали участие истребители Су-30, стратегические бомбардировщики H-6, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Как утверждается в сообщении, 47 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО острова.

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