Тайвань зафиксировал возле острова 62 летательных аппарата и 27 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова 62 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 27 кораблей ВМС и морской полиции КНР.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали возле острова 62 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 27 кораблей ВМС и морской полиции КНР.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на заявление оборонного ведомства острова.

Полеты были зафиксированы утром в пятницу. В них принимали участие истребители Су-30, стратегические бомбардировщики H-6, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Как утверждается в сообщении, 47 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО острова.