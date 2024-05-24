В пригороде Парижа при взрыве гранаты ранены двое прохожих

Двое прохожих получили ранения при взрыве гранаты на одной из улиц парижского пригорода Обервилье.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
В полиции сообщили о том, что граната была брошена в четверг вечером водителем скутера. Пострадали мужчина, проезжавший мимо на велосипеде, и женщина, которая шла по улице.
Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Злоумышленник и его сообщник скрылись с места преступления. Полиция ведет их розыск. Мотивы нападавших выясняются.
Обервилье находится в департаменте Сен-Сен-Дени, где расположена олимпийская деревня, которая должна принять в июле во время Олимпиады-2024 14,5 тыс. спортсменов. После завершения Олимпиады олимпийская деревня примет 9 тыс. паралимпийцев.