Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных, передает Report со ссылкой на ТАСС.

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Пожар в охваченном с понедельника огнем соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает газета Parisien, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.