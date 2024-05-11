Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Минобороны РФ

В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.

В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.

Как передает Report , об этом сообщает местная газета Сeske noviny.

"Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова", — пишет издание.

По информации полицейских, офицеры подразделения Аверьянова, некие Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же — Александр Петров и Руслан Боширов), были организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края.

В статье отмечается, что российская разведка якобы получила информацию о работе оружейной компании Imex Group от Николая Шапошникова, являющегося ее сотрудником. Шапошников также оформил агентам разрешения для посещения складов.