Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Минобороны РФ

В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.
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"Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова", — пишет издание.
По информации полицейских, офицеры подразделения Аверьянова, некие Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же — Александр Петров и Руслан Боширов), были организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края.
В статье отмечается, что российская разведка якобы получила информацию о работе оружейной компании Imex Group от Николая Шапошникова, являющегося ее сотрудником. Шапошников также оформил агентам разрешения для посещения складов.