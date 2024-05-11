О нас

Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Минобороны РФ

Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Минобороны РФ В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.
Другие страны
11 мая 2024 г. 02:50
Чехия объявила в розыск генерала ГРУ Минобороны РФ

В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Сeske noviny.

"Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова", — пишет издание.

По информации полицейских, офицеры подразделения Аверьянова, некие Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же — Александр Петров и Руслан Боширов), были организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края.

В статье отмечается, что российская разведка якобы получила информацию о работе оружейной компании Imex Group от Николая Шапошникова, являющегося ее сотрудником. Шапошников также оформил агентам разрешения для посещения складов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çexiya Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının generalını axtarışa verib

Другие новости из категории

При Байдене объем помощи США Украине достиг $51,3 млрд
При Байдене объем помощи США Украине достиг $51,3 млрд
11 мая 2024 г. 03:22
Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейта распустил парламент
11 мая 2024 г. 00:44
Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза
Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза
11 мая 2024 г. 00:09
Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР увеличилось до 14
Число погибших при обрушении здания на юго-западе ЮАР увеличилось до 14
10 мая 2024 г. 23:49
Минздрав Газы: Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к 35 тыс.
Минздрав Газы: Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к 35 тыс.
10 мая 2024 г. 23:25
Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер
Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер
10 мая 2024 г. 23:16
Президент Финляндии: Сейчас путь к миру в Украине лежит только через поле боя
Президент Финляндии: Сейчас путь к миру в Украине лежит только через поле боя
10 мая 2024 г. 22:28
ХАМАС пересмотрит свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе
ХАМАС пересмотрит свою стратегию на переговорах с Израилем по Газе
10 мая 2024 г. 21:12
МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине
МИД Израиля осудил решение Генассамблеи ООН по Палестине
10 мая 2024 г. 21:01
Республиканцы готовят импичмент Байдену из-за давления на Израиль
Республиканцы готовят импичмент Байдену из-за давления на Израиль
10 мая 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi