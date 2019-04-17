Макрон: "Мы восстановим собор Парижской Богоматери через 5 лет" - ОБНОВЛЕНО

"Мы восстановим собор Парижской Богоматери через 5 лет".

Как передаёт западное бюро Report, об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к гражданам.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет... Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается", - сказал французский президент.

Коснувшись результатов "больших дебатов", проведённых в ответ на требования "жёлтых жилетов", президент Франции заявил, что вскоре вновь выступит перед народом.

*** 22:56

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня выступит с обращением к народу.

Как передаёт западное бюро Report, ожидается, что президент Франции выступит с обращением к народу сегодня вечером в 20:00 по местному времени. Неизвестно, будет ли обращение посвящено пожару в соборе Парижской Богоматери или же результатам "больших дебатов".

Напомним, что из-за пожара в соборе Парижской Богоматери было отменено планировавшееся вчера на 20:00 телевизионное обращение президента Франции, во время которого Макрон должен был озвучить результаты обсуждений по требованиям "жёлтых жилетов".