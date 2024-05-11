В конгресс США внесли предложение об импичменте Байдену

Член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю.

Член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю.

Как передает Report , об этом сообщает Fox News.

Миллс заявил, что Байден нарушил клятву добросовестно исполнять обязанности главы государства и соблюдать конституцию Соединенных Штатов, злоупотребив своими полномочиями. Он сделал это, "добиваясь "услуги за услугу" с Израилем, одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики", заявил республиканец.

"Это не только подорвало доверие к США, но также подорвало интересы нашего давнего союзника, Израиля", — сказал он.

По словам Миллса, поведение нынешнего хозяина Белого дома "требует импичмента, разбирательства, отстранения от должности и лишения права занимать любые должности" в стране в будущем.