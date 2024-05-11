О нас

В конгресс США внесли предложение об импичменте Байдену

В конгресс США внесли предложение об импичменте Байдену Член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю.
Другие страны
11 мая 2024 г. 04:32
В конгресс США внесли предложение об импичменте Байдену

Член палаты представителей Кори Миллс (республиканец от штата Флорида) внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за объявленную им паузу в поставках вооружений Израилю.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Миллс заявил, что Байден нарушил клятву добросовестно исполнять обязанности главы государства и соблюдать конституцию Соединенных Штатов, злоупотребив своими полномочиями. Он сделал это, "добиваясь "услуги за услугу" с Израилем, одновременно используя жизненно важную военную помощь для изменения политики", заявил республиканец.

"Это не только подорвало доверие к США, но также подорвало интересы нашего давнего союзника, Израиля", — сказал он.

По словам Миллса, поведение нынешнего хозяина Белого дома "требует импичмента, разбирательства, отстранения от должности и лишения права занимать любые должности" в стране в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ prezidentinə qarşı impiçment təklifi Konqresə təqdim edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi