В России по делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава управления Минобороны

Начальника управления департамента МО РФ Владимира Вертелецкого арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
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По официальным данным, суд арестовал начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа В. Вертелецкого по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении оборонного госзаказа. "По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По словам Петренко, в результате противоправных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей. "В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - добавила представитель СК.
Напомним, что ранее было начато уголовное преследование в отношении начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который является заместителем начальника Генштаба ВС РФ, замминистра обороны Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Генералов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.