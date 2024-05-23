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В России по делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава управления Минобороны

В России по делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава управления Минобороны Глава управления Минобороны РФ арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Другие страны
23 мая 2024 г. 21:49
В России по делу о злоупотреблении полномочиями задержан глава управления Минобороны

Начальника управления департамента МО РФ Владимира Вертелецкого арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По официальным данным, суд арестовал начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа В. Вертелецкого по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении оборонного госзаказа. "По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По словам Петренко, в результате противоправных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей. "В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - добавила представитель СК.

Напомним, что ранее было начато уголовное преследование в отношении начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который является заместителем начальника Генштаба ВС РФ, замминистра обороны Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Генералов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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