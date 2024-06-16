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Большинство стран поддержали итоговый документ мирной конференции по Украине

Большинство стран поддержали итоговый документ мирной конференции по Украине Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны, принявших участие форуме.
Другие страны
16 июня 2024 г. 16:36
Большинство стран поддержали итоговый документ мирной конференции по Украине

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны, принявших участие форуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи.

Согласно списку, среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

В коммюнике подчеркивается, что "любое использование ядерной энергии и атомных объектов должно быть безопасным", продовольственная безопасность не должна подвергаться угрозе, а атаки на суда и порты "являются неприемлемыми".

Участники встречи также заявили о необходимости освобождения всех военнопленных, захваченных в ходе войны в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna üzrə sülh konfransının yekun sənədini 91 ölkədən 80-i dəstəkləyib

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