Большинство стран поддержали итоговый документ мирной конференции по Украине

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны, принявших участие форуме.

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны, принявших участие форуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи.

Согласно списку, среди поддержавших документ стран нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

В коммюнике подчеркивается, что "любое использование ядерной энергии и атомных объектов должно быть безопасным", продовольственная безопасность не должна подвергаться угрозе, а атаки на суда и порты "являются неприемлемыми".

Участники встречи также заявили о необходимости освобождения всех военнопленных, захваченных в ходе войны в Украине.