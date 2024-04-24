Замминистра обороны России по ходатайству следствия арестован на два месяца

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Он останется в СИЗО до 23 июня.
На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела - знакомый замминистра Сергей Бородин.
Обоим, по данным суда предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.
По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", сообщили в суде.