В Техасе в результате стрельбы в парке погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы во время концерта в парке Раунд-Рок (штат Техас).
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, в ходе мероприятия между двумя группами зрителей началась ссора и кто-то открыл огонь, причем погибли люди, не участвовавшие в этой стычке.
Медики оказали помощь пострадавшим, они доставлены в больницы.
По данным полиции, подозреваемый не задержан, о количестве стрелявших также неизвестно.
Расследование по данному делу продолжается.