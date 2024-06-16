В Техасе в результате стрельбы в парке погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы во время концерта в парке Раунд-Рок (штат Техас).

По меньшей мере два человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы во время концерта в парке Раунд-Рок (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, в ходе мероприятия между двумя группами зрителей началась ссора и кто-то открыл огонь, причем погибли люди, не участвовавшие в этой стычке.

Медики оказали помощь пострадавшим, они доставлены в больницы.

По данным полиции, подозреваемый не задержан, о количестве стрелявших также неизвестно.

Расследование по данному делу продолжается.