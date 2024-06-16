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Adidas расследует информацию о многомиллионных взятках в китайском филиале

Adidas расследует информацию о многомиллионных взятках в китайском филиале Немецкая компания Adidas начала расследование информации о крупномасштабной коррупционной схеме на "миллионы евро" в китайском филиале бренда.
Другие страны
16 июня 2024 г. 15:25
Adidas расследует информацию о многомиллионных взятках в китайском филиале

Немецкая компания Adidas начала расследование информации о крупномасштабной коррупционной схеме на "миллионы евро" в китайском филиале бренда.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Компания привержена соблюдению правовых и внутренних норм, этических стандартов на всех рынках, где мы работаем, активно расследует этот вопрос вместе с внешним юрисконсультом", - пишет газета.

Издание объясняет, что в сети появилось анонимное письмо от работников китайского филиала бренда, в котором они обвиняли коллег во взяточничестве. Согласно данным, также упоминались два старших менеджера, один из которых отвечает за маркетинговый бюджет компании по стране, составляющий составляет 250 млн евро в год, а другой якобы получал "миллионы наличными от поставщиков и недвижимость" в качестве взяток.

Существенных доказательств, по данным издания, пока не найдено, расследование продолжается.

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