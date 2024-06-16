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В Гондурасе планируют построить большую тюрьму на 20 тыс. мест

В Гондурасе планируют построить большую тюрьму на 20 тыс. мест Президент Гондураса Ксиомара Кастро объявил о создании новой большой тюрьмы на 20 000 мест.
Другие страны
16 июня 2024 г. 17:57
В Гондурасе планируют построить большую тюрьму на 20 тыс. мест

Президент Гондураса Ксиомара Кастро объявил о создании новой большой тюрьмы на 20 000 мест.

Как передает Report, об этом он сказал в обращении по национальному телевидению.

Согласно информации, строительство тюрьмы является частью более масштабных мер правительства по борьбе с насилием со стороны банд и реформирования пенитенциарной системы.

По его словам, в планах также усиление роли вооруженных сил в борьбе с организованной преступностью, повышение сроков для торговцев наркотиками.

План Кастро по созданию "мегатюрьмы" отражает амбиции президента Наиба Букеле в соседнем Сальвадоре, который построил крупнейшую тюрьму в Латинской Америке на 40 000 мест для размещения в рамках массовых арестов числа заключенных.

"Силы безопасности Гондураса должны "срочно провести вмешательство" во всех частях страны, где сейчас наблюдается "самый высокий уровень бандитского насилия, незаконного оборота наркотиков, отмывания денег" и других преступлений", - заявил Кастро.

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