О нас

Венгрия призвала участников саммита в Швейцарии держать открытыми каналы связи с Россией

Венгрия призвала участников саммита в Швейцарии держать открытыми каналы связи с Россией Венгрия предлагает другим странам сохранять открытыми каналы связи с Россией для решения не только военно-политических, но и гуманитарных проблем, вызванных конфликтом в Украине.
Другие страны
16 июня 2024 г. 17:33
Венгрия призвала участников саммита в Швейцарии держать открытыми каналы связи с Россией

Венгрия предлагает другим странам сохранять открытыми каналы связи с Россией для решения не только военно-политических, но и гуманитарных проблем, вызванных конфликтом в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.

"Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы все еще открыты", - сказал Сийярто.

Коснувшись, в частности, такого вопроса, как сохранение семей, оказавшихся разобщенными в результате украинского конфликта, он отметил, что Венгрия готова помогать людям, в том числе беженцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. При этом он предложил другим странам "не воспринимать негативно тот факт", что венгерское правительство сохранило открытыми каналы связи с Россией.

"Мы готовы быть в вашем распоряжении и готовы передать любые пожелания в Москву или Санкт-Петербург, куда бы вы ни пожелали, чтобы предотвратить распад семей и разобщение молодых людей", - сказал Сийярто.

Он также заверил, что Венгрия продолжит оказание помощи украинским беженцам, в том числе детям, оказавшимся на ее территории.

"Это крупнейшая гуманитарная программа в истории Венгрии, и мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул министр.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что считает необходимым сохранять контакты с Россией, в том числе для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Bürgenstok iştirakçılarını Rusiya ilə əlaqə kanallarını açıq saxlamağa çağırıb

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi