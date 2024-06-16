Венгрия призвала участников саммита в Швейцарии держать открытыми каналы связи с Россией

Венгрия предлагает другим странам сохранять открытыми каналы связи с Россией для решения не только военно-политических, но и гуманитарных проблем, вызванных конфликтом в Украине.

Венгрия предлагает другим странам сохранять открытыми каналы связи с Россией для решения не только военно-политических, но и гуманитарных проблем, вызванных конфликтом в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на конференции по Украине на курорте Бюргеншток.

"Как вы знаете, мы, вероятно, последняя европейская страна, которая не прервала связи с Российской Федерацией. Каналы все еще открыты", - сказал Сийярто.

Коснувшись, в частности, такого вопроса, как сохранение семей, оказавшихся разобщенными в результате украинского конфликта, он отметил, что Венгрия готова помогать людям, в том числе беженцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. При этом он предложил другим странам "не воспринимать негативно тот факт", что венгерское правительство сохранило открытыми каналы связи с Россией.

"Мы готовы быть в вашем распоряжении и готовы передать любые пожелания в Москву или Санкт-Петербург, куда бы вы ни пожелали, чтобы предотвратить распад семей и разобщение молодых людей", - сказал Сийярто.

Он также заверил, что Венгрия продолжит оказание помощи украинским беженцам, в том числе детям, оказавшимся на ее территории.

"Это крупнейшая гуманитарная программа в истории Венгрии, и мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул министр.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что считает необходимым сохранять контакты с Россией, в том числе для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине.