В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 14 получили ранения на юге Пакистана в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Карачи - Суккур.
Как передает
Согласно информации, инцидент произошел в районе города Хайрпур (провинция Синд). Водитель автобуса превысил скорость при выполнении маневра обгона и потерял управление над транспортным средством, что привело к его опрокидыванию.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров автобуса погибли, еще 14 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу Хайрпура, трое из них находятся в критическом состоянии.