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В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие По меньшей мере четыре человека погибли, еще 14 получили ранения на юге Пакистана в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Карачи - Суккур.
Другие страны
16 июня 2024 г. 16:24
В Пакистане перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 14 получили ранения на юге Пакистана в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Карачи - Суккур.

Как передает Report, об этом сообщила газета The News.

Согласно информации, инцидент произошел в районе города Хайрпур (провинция Синд). Водитель автобуса превысил скорость при выполнении маневра обгона и потерял управление над транспортным средством, что привело к его опрокидыванию.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автобуса погибли, еще 14 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу Хайрпура, трое из них находятся в критическом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda sərnişin avtobusu aşıb, ölənlər və yaralılar var

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