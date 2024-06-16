Министр обороны Японии в июле планирует посетить Великобританию

Министр обороны Японии Минору Кихара в июле текущего года планирует посетить с визитом Великобританию.

Министр обороны Японии Минору Кихара в июле текущего года планирует посетить с визитом Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным издания, визит должен состоятся после проведения в Великобритании выборов, по итогам которых, как ожидается, Консервативная партия потеряет власть в стране. Подчеркивается, что японское правительство рассчитывает как можно скорее установить прямые контакты с новым кабмином Великобритании в целом, и на уровне глав оборонных ведомств в частности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая сообщил, что парламентские выборы в стране состоятся 4 июля. Согласно социологическим исследованиям, лейбористы опережают консерваторов, находящихся у власти с 2010 года, в среднем на 25 п.п.