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Из-за наводнения в Китае затоплены три города и 11 уездов

Из-за наводнения в Китае затоплены три города и 11 уездов Затяжные ливни в провинции Фуцзянь на востоке Китая привели к наводнениям в городе Цюаньчжоу с населением около 9 млн человек и еще в 2 крупных городах, а также в 11 сельских уездах.
Другие страны
16 июня 2024 г. 16:49
Из-за наводнения в Китае затоплены три города и 11 уездов

Затяжные ливни в провинции Фуцзянь на востоке Китая привели к наводнениям в городе Цюаньчжоу с населением около 9 млн человек и еще в двух крупных городах, а также в 11 сельских уездах.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное китайское телевидение со ссылкой на местные власти.

Согласно данным, из берегов вышли 11 рек, уровень воды в зонах затопления достигает 3,65 м, в провинции частично остановлено железнодорожное сообщение.

В результате наводнений непосредственно пострадали 179,8 тыс., эвакуированы почти 36 тыс. человек, сообщает телеканал.

В провинции Фуцзянь дожди идут с 9 июня, сопровождаясь грозами и сильным ветром. Власти предупреждают об опасности стихийных бедствий. К спасательным работам привлечены военные.

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